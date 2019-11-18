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18 ноября 2019, понедельник, 18:56 13
Внешняя политика 2019-11-18T18:56:27+02:00
Українські Новини
Путин и Макрон обсудили нормандскую встречу

Путин и Макрон обсудили нормандскую встречу

нормандский формат, нормандская четверка, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин и Макрон. Фото:
Путин и Макрон. Фото: "ТСН"

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили подготовку к встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая должна пройти 9 декабря в Париже.

Об этом говорится на сайте российского Президента, передают Українськi Новини.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", - сказано в нем.

Собеседники отметили, что проведение такой встречи должно способствовать скорейшей и полной реализации "минских договоренностей".

"В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин проинформировал Макрона о передаче в понедельник Украине трех военных кораблей, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

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