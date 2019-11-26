У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій

У той час як Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за листопад, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайт парламенту.

Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Цей законопроект передбачає наступні новації:

- надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

- у разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

- скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;

- виплата заборгованості по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт - 3 роки).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ. Нагадаємо, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових.