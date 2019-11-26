У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій

У той час як Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за листопад, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайт парламенту. Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій. Цей законопроект передбачає наступні новації: - надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій; - у разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб; - скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій; - виплата заборгованості по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт - 3 роки). Як повідомляли Українські Новини, в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ. Нагадаємо, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових.