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26 листопада 2019, вівторок, 19:46 5 Інфографіка
Фінанси 2019-11-26T20:05:18+02:00
Українські Новини
У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій

У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій

Пенсійний фонд, Пенсії, фінансування, Донбас
Пенсіонер. Фото: pexels
Пенсіонер. Фото: pexels

У той час як Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за листопад, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайт парламенту.

Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Цей законопроект передбачає наступні новації:

- надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

- у разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

- скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;

- виплата заборгованості по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт - 3 роки).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ. Нагадаємо, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових.

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