СБУ спіймала на хабарі голову комітету по вопросам коррупции КМДА

Служба безпеки України затримала чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларів хабара в обмін на допомогу в оформленні документів на земельну ділянку під парковку в Святошинському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

У вівторок СБУ затримала голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції і законності Громадської ради при КМДА. Оперативники встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця 10 тисяч доларів.

За цю суму він обіцяв посприяти в оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для паркування у Святошинському районі. В якості посередника затриманий залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника в одному з ресторанів Києва під час отримання 9 тисяч доларів - другої частини хабара. Аванс затримані отримали раніше.

На даний момент готується підозра за ст. ст. 190 (шахрайство) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохранители затримали співробітницю Національного банку з підозрою в вимаганні хабара в розмір 30 тис. доларів, до цього правоохоронці затримали співробітника НБУ за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара.Також керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.