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26 листопада 2019, вівторок, 19:14 18
Політика 2019-11-26T19:19:58+02:00
Українські Новини
СБУ спіймала на хабарі голову комітету по вопросам коррупции КМДА

СБУ спіймала на хабарі голову комітету по вопросам коррупции КМДА

Служба безпеки України затримала чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларів хабара в обмін на допомогу в оформленні документів на земельну ділянку під парковку в Святошинському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

У вівторок СБУ затримала голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції і законності Громадської ради при КМДА. Оперативники встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця 10 тисяч доларів.

За цю суму він обіцяв посприяти в оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для паркування у Святошинському районі. В якості посередника затриманий залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника в одному з ресторанів Києва під час отримання 9 тисяч доларів - другої частини хабара. Аванс затримані отримали раніше.

На даний момент готується підозра за ст. ст. 190 (шахрайство) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохранители затримали співробітницю Національного банку з підозрою в вимаганні хабара в розмір 30 тис. доларів, до цього правоохоронці затримали співробітника НБУ за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара.Також керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.
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