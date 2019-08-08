Руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из руководителей Варашского отдела полиции Главного управления Ровенской области по подозрению в получении взятки в размере 39 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.\r\nПо предварительной информации, правоохранитель вымогал и получил взятку за непривлечение депутата местного совета к ответственности за сокрытие права собственности на торговые павильоны в декларации об имущественном состоянии.\r\nЕго задержали и изъяли полученную сумму.\r\nПланируется провести неотложные обыски в административных помещениях местного отдела полиции и прокуратуры, поскольку проверяется факт причастности прокурора.\r\nПредварительная квалификация события - ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.\r\nСогласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львовской области следователь полиции попался на взятке.\r\nРанее в Харькове задержали полицейских, подозреваемых в вымогательстве 10 тысяч долларов.