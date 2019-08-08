Руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из руководителей Варашского отдела полиции Главного управления Ровенской области по подозрению в получении взятки в размере 39 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

По предварительной информации, правоохранитель вымогал и получил взятку за непривлечение депутата местного совета к ответственности за сокрытие права собственности на торговые павильоны в декларации об имущественном состоянии.

Его задержали и изъяли полученную сумму.

Планируется провести неотложные обыски в административных помещениях местного отдела полиции и прокуратуры, поскольку проверяется факт причастности прокурора.

Предварительная квалификация события - ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области следователь полиции попался на взятке.

Ранее в Харькове задержали полицейских, подозреваемых в вымогательстве 10 тысяч долларов.