Сотрудницу НБУ задержали по подозрению в вымогательстве $30 тыс. взятки

Правоохранители задержали сотрудницу Национального банка по подозрению в вымогательстве взятки в размере 30 тыс. долларов в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.



Досудебное расследование установило, что подозреваемая через посредника обратилась к директору валютообменника с предложением за взятку помочь с получением бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.



За решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя 30 тыс. долларов. Женщину задержали во время передачи ей 15 тыс. долларов.



На данный момент ей и ее сообщникам готовится подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369 (покушение на преступление, мошенничество, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.



Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали сотрудника НБУ по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки.



Также руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.

Кроме того, "друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность.