Обличчям нової "електронної держави" України стане польська модель

Майбутнім обличчям цифрової держави і електронних посвідченях, які з'являться в грудні, вибрали Олександру Ободянську. Саме її фотографію незабаром розмістять на електронному посвідченні водія.

Про це повідомили в Міністерстві цифровий трансформації України в Facebook.

"Найважчим було вибрати 10 лідерів. Завантажили більше 3 тисяч коментарів і переглянули кожну фотографію. Спиралися на декілька факторів: реальність фотографії і відповідність людині, яка її виклав; фото подобалося іншим користувачам і його відзначали і людині на фото має бути більше 18 років", - сказано в повідомленні.

Там зазначили, що переможця серед лідерів обирали всією командою і партнерами.

"Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її і чекаємо на презентації програми", - повідомили в міністерстві.

Відповідно до аккаунту дівчини в соціальних мережах, вона з Вінниці і працює моделлю від польського модельного агентства.

Олександра Ободянська. Фото: Facebook/Олександра Ободянська

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифровий трансформації презентував бренд цифрового держави "Дія".

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