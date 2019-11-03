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03 ноября 2019, воскресенье, 15:26 7
Политика 2019-11-03T15:26:12+02:00
Українські Новини
В Украину приедет министр иностранных дел Эстонии

В Украину приедет министр иностранных дел Эстонии

МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу. Фото: baltnews.ee
Урмас Рейнсалу. Фото: baltnews.ee

В Украину с рабочим визитом 4 ноября приедет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 3 ноября.

"В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии Вадима Пристайко и Урмаса Рейнсалу. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечение эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

После завершения переговоров, ориентировочно в 12 часов, руководители МИД Украины и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию.

А тем временем, глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев.

Эстония ввела плату для украинцев за долгосрочные въездные визы.

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