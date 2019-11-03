В Украину приедет министр иностранных дел Эстонии

В Украину с рабочим визитом 4 ноября приедет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 3 ноября.

"В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии Вадима Пристайко и Урмаса Рейнсалу. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечение эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

После завершения переговоров, ориентировочно в 12 часов, руководители МИД Украины и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию.

А тем временем, глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев.