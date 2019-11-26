За неофіційними даними, в Україні діють близько 5 тис. гральних залів, - депутат "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради Андрій Жупанін ("Слуга народу") заявляє, що за неофіційними даними, на території України на сьогодні діють близько 5 тисяч гральних залів.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"За неофіційними даними, на території України діють близько 5 тисяч гральних залів, в яких працюють близько 150 тис. комп'ютерів і 100-120 тисяч співробітників... державний бюджет щорічно недоотримує близько 5-6 млрд гривень", - сказав депутат.

При цьому, він не зміг повідомити, кому належить гральний бізнес в Україні.

Депутат також прокоментував інформацію про можливу причетність до грального бізнесу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, МВС, СБУ та інших правоохоронних органів.

"У мене такої інформації немає. Встановити реальних власників цього бізнесу може бути дуже складно, адже він часто працює через фірми-прокладки або підставних осіб. Іноді в публічному просторі звучить інформація про те, що хтось забезпечує йому захист, але це часто тільки на рівні чуток. Час від часу правоохоронні органи України звітують про закриття незаконних гральних закладів і вилучення грального обладнання, і це доводить, що боротьба з забороненим видом діяльності ведеться. Але, як було сказано вище, буває і так, що оператори гральних закладів використовують лазівки в українському законодавстві і з юридичної точки зору їм важко пред'явити звинувачення. У той же час, якщо взяти останні десять років, то чисто візуально мені здається, що кількість гральних закладів зростає", - зазначив Жупанін.

Він підкреслив, що більшість розроблених законопроектів з легалізації грального бізнесу передбачають створення спеціальних органів контролю за його діяльністю, зокрема спеціальної комісії з контролю за гральним бізнесом.

Також проектами закону пропонується ввести посаду "інспектора".

"Ці люди будуть фактично займатися перевіркою і контролем виконання ігровими закладами усіх законодавчих норм. Що теж, на мою думку, необхідно зробити, щоб мінімізувати можливі порушення з боку казино та ігрових залів", - поділився парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до опитування "Рейтингу", більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор.

Тим часом Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес в спеціальних гральних зонах.