На Хрещатику машини масово забирають на штрафмайданчики

Проблеми з порушенням правил паркування автомобілів у Києві сьогодні, 26 листопада, вирішили виправити на центральній вулиці столиці. Інспектори з паркування на Хрещатику почали масово забирати машини на штрафмайданчик, які припаркували на заборонених згідно ПДР місцях.

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці в Facebook.

На Хрещатику одночасно працюють кілька автомобілів-евакуаторів.

"Будьте уважні і дотримуйтесь Правил дорожнього руху, щоб Ваш автомобіль не став "жертвою" евакуації", - закликають інспектори.

Як повідомляли Українські Новини, у тестовому режимі київські інспектори почали працювати в квітні цього року.

Нагадаємо, місяць тому в Києві орудував місцевий месник, який обливав неправильно припарковані автомобілі фарбою.

Випадки неправильної парковки згубно впливають на дорожній рух у місті. Так, пасажирам трамваю довелося штовхати автомобіль, який обмежував проїзд громадського транспорту. Також був випадок, коли неправильно припаркована машина перекрила рух у центрі столиці.