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11 июля 2019, четверг, 06:15 12
Авто 2019-07-11T06:15:02+03:00
Українські Новини
Где остановить авто и не нарушить правила парковки

Где остановить авто и не нарушить правила парковки

Бессарабка. Фото: facebook/Дмитро Рахматуллин
Бессарабка. Фото: facebook/Дмитро Рахматуллин

Для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, закон о которой вступил в силу 27 сентября 2018 года, в Киеве уже с июля инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку, а также выносить постановления об административном взыскании (штрафы) за совершенные административные правонарушения. Об этом говорится на странице Facebook начальника инспекции по парковке в Киеве Дмитрия Рахматуллина.

С этого времени инспекторы могут штрафовать за:

  1. Нарушения правил остановки и стоянки автомобиля (ч.1 статьи 122 КУПАП) -  размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф размером 255 грн;
  2. Нарушения правил остановки и стоянки автомобиля (ч.3 статьи 122 КУПАП) - размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок гражданского транспорта или от дорожного знака такой остановки с двух сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с двух сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с двух сторон;
  • стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов;
  • штраф размером 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Отмечается, что на данный момент существуют проблемы относительно фиксации правонарушений, из-за отсутствия качественного оборудования фотофиксации, поэтому инспекторы должны "в ручную" фиксировать правонарушения. Также, на месте печатается штраф, который кладут на лобовое стекло автомобиля.

Вину автомобилиста выясняет инспектор, исходя из всех материалов в офисе инспекции. Постановления об административных взысканиях присылаются правонарушителю в отведенный законом временной промежуток, а именно на протяжении 3 дней с момента вынесения постановления об административном взыскании.

Стоит отметить, что инспекторы не имеют права брать наличку за оплату штрафа, так как за это предусмотрен штраф размером от 15 до 70 необлагаемых минимумов. 

Как сообщали Українські Новини, в тестовом режиме киевские инспекторы начали работать в апреле этого года.

Ранее в Киеве на новом стеклянном мосту произошло два инцидента с автомобилями. Сначала на него заехал водитель Мерседеса, а позже из-за такого же правонарушения второму водителю был выписан штраф

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