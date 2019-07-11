Где остановить авто и не нарушить правила парковки

Для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, закон о которой вступил в силу 27 сентября 2018 года, в Киеве уже с июля инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку, а также выносить постановления об административном взыскании (штрафы) за совершенные административные правонарушения. Об этом говорится на странице Facebook начальника инспекции по парковке в Киеве Дмитрия Рахматуллина.\r\nС этого времени инспекторы могут штрафовать за:\r\n\r\nНарушения правил остановки и стоянки автомобиля (ч.1 статьи 122 КУПАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф размером 255 грн;\r\nНарушения правил остановки и стоянки автомобиля (ч.3 статьи 122 КУПАП) - размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:\r\n\r\n\r\nостановка ближе 30 метров от посадочных площадок гражданского транспорта или от дорожного знака такой остановки с двух сторон;\r\nостановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с двух сторон;\r\nостановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;\r\nостановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с двух сторон;\r\nстоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов;\r\nштраф размером 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.\r\n\r\nОтмечается, что на данный момент существуют проблемы относительно фиксации правонарушений, из-за отсутствия качественного оборудования фотофиксации, поэтому инспекторы должны "в ручную" фиксировать правонарушения. Также, на месте печатается штраф, который кладут на лобовое стекло автомобиля.\r\nВину автомобилиста выясняет инспектор, исходя из всех материалов в офисе инспекции. Постановления об административных взысканиях присылаются правонарушителю в отведенный законом временной промежуток, а именно на протяжении 3 дней с момента вынесения постановления об административном взыскании.\r\nСтоит отметить, что инспекторы не имеют права брать наличку за оплату штрафа, так как за это предусмотрен штраф размером от 15 до 70 необлагаемых минимумов. \r\nКак сообщали Українські Новини, в тестовом режиме киевские инспекторы начали работать в апреле этого года.\r\nРанее в Киеве на новом стеклянном мосту произошло два инцидента с автомобилями. Сначала на него заехал водитель Мерседеса, а позже из-за такого же правонарушения второму водителю был выписан штраф.