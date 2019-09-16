Неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов

Ночью 16 сентября в районе станции метро Славутич в жилых комплексах неизвестный облил машины кислотой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все авто были припаркованы согласно ПДД, ни проходу, ни проезду не мешали. Полиция пока инцидент не прокомментировала.

В комментариях отмечается, что пострадали автомобили не только в ЖК Заречный, но также и в ЖК Ривьера. На видео с камер наблюдения удалось заснять злоумышленн, но точно установить личность невозможно из-за плохого качества.

Подозреваемый. Фото: Facebook/Киев Оперативный

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке. Ранее В Киеве пассажиры трамвая толкали неправильно припаркованное авто. Также для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, с июля инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку.