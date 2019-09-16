подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 сентября 2019, понедельник, 17:41 27
Происшествия 2019-09-16T17:44:54+03:00
Українські Новини
Неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов

Неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов

Облитые кислотой машины. Фото:Facebook/Киев Оперативный
Облитые кислотой машины. Фото:Facebook/Киев Оперативный

Ночью 16 сентября в районе станции метро Славутич в жилых комплексах неизвестный облил машины кислотой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все авто были припаркованы согласно ПДД, ни проходу, ни проезду не мешали. Полиция пока инцидент не прокомментировала.

В комментариях отмечается, что пострадали автомобили не только в ЖК Заречный, но также и в ЖК Ривьера. На видео с камер наблюдения удалось заснять злоумышленн, но точно установить личность невозможно из-за плохого качества. 

Подозреваемый. Фто: Facebook/Киев ОперативныйПодозреваемый. Фото: Facebook/Киев Оперативный

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке. Ранее В Киеве пассажиры трамвая толкали неправильно припаркованное авто. Также для урегулирования проблем с хаотичной парковкой, с июля инспекторы начали фиксировать нарушения через фотосъемку.

Больше новостей о: Автомобиль Парковка

Архив
Новости
Нардеп Беленюк выборол "золото" чемпионата мира 17:48
НАБУ отказалось рассказывать о следствии по делу о возможном предложении взятки Богдану 17:42 Документ
Облитые кислотой машины. Фото:Facebook/Киев Оперативный
Неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов 17:41
СНБО из госбюджета в следующем году хотят выделить более 28 млрд гривен 17:35
На всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт 17:31
больше новостей
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский
Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве 09:42
Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? 10:22
Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены 20:36
больше новостей
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk
Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило 19:50
Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals
В 24 городах Украины прошли марши в защиту животных: как это было 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok