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26 апреля 2019, пятница, 21:46 61
Общество 2019-04-26T21:56:00+03:00
Українські Новини
В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке

В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке

Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro
Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro

На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

Об этом заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян написал на своей странице в Facebook.

Сейчас задача инспекторов ограничиваются предупреждением водителей о нарушениях.

"Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку. Через несколько недель мы представим первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях", - написал Давтян.

Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytroИнспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пассажиры трамвая толкали неправильно припаркованное авто.

До этого в Киеве пассажиры трамвая толкали авто, припаркованное на рельсах.

Ранее в Киеве пассажиры толкали троллейбус на нечищеном склоне.

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