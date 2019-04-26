В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке

На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

Об этом заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян написал на своей странице в Facebook.

Сейчас задача инспекторов ограничиваются предупреждением водителей о нарушениях.

"Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку. Через несколько недель мы представим первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях", - написал Давтян.

Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пассажиры трамвая толкали неправильно припаркованное авто.

До этого в Киеве пассажиры трамвая толкали авто, припаркованное на рельсах.

Ранее в Киеве пассажиры толкали троллейбус на нечищеном склоне.