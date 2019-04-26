В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке

На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.\r\nОб этом заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян написал на своей странице в Facebook.\r\nСейчас задача инспекторов ограничиваются предупреждением водителей о нарушениях.\r\n"Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку. Через несколько недель мы представим первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях", - написал Давтян.\r\n\r\n\r\nИнспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook\/davtyan.dmytro\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве пассажиры трамвая толкали неправильно припаркованное авто.\r\nДо этого в Киеве пассажиры трамвая толкали авто, припаркованное на рельсах.\r\nРанее в Киеве пассажиры толкали троллейбус на нечищеном склоне.