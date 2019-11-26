підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 16:50 15
Силові структури 2019-11-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
Депутат Львівської тергромади продав наркотиків на 21 мільйон гривень

Депутат Львівської тергромади продав наркотиків на 21 мільйон гривень

Наркотики, Депутат, львівська область

Прокуратура затримала депутата однієї з територіальних громад і ще 18 осіб за підозрою в збуті наркотиків на 21 млн гривень у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Злочинці займалися збутом таких наркотиків як PVP, UR-144, метадон, амфетамін, МДМА, кокаїн у ряді областей України і за кордоном.

За версією слідства, депутат однієї з територіальних громад Львівської області, який разом з жителями області збував наркотики через інтернет-магазин. Таким чином вони продали наркотиків майже на 21 млн гривень.

У вівторок правоохоронці провели понад 90 обшуків на території Київської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської областей за місцем проживання фігурантів виробництва і лабораторій.

Вони вилучили понад 46 кг наркотиків, а також 170 л прекурсорів вартістю близько 25 млн гривень. Крім цього, правоохоронці вилучили 24 тис. доларів, 1 100 євро і 38,6 тис. гривень, банківські картки, мобільні телефони зброю і боєприпаси.

За результатами проведення слідчих дій поліція затримала 19 осіб. Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень.

В цей час на пляж у Франції викинуло 700 кг кокаїну, а в Росії з колонії втік кіт-наркокур'єр.

Більше новин про: Наркотики Депутат львівська область

Архів
Новини
На столичному Виноградарі чутно вибухи: у жителів тремтіли вікна 18:08
За неофіційними даними, в Україні діють близько 5 тис. гральних залів, - депутат "Слуги народу" 17:56
США вітають повернення відповідальності за незаконне збагачення 17:40
У Києві розпочалося встановлення головної новорічної ялинки: дата початку роботи різдвяного містечка 17:37
Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу" 17:35
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok