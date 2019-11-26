Депутат Львівської тергромади продав наркотиків на 21 мільйон гривень

Прокуратура затримала депутата однієї з територіальних громад і ще 18 осіб за підозрою в збуті наркотиків на 21 млн гривень у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Злочинці займалися збутом таких наркотиків як PVP, UR-144, метадон, амфетамін, МДМА, кокаїн у ряді областей України і за кордоном.

За версією слідства, депутат однієї з територіальних громад Львівської області, який разом з жителями області збував наркотики через інтернет-магазин. Таким чином вони продали наркотиків майже на 21 млн гривень.

У вівторок правоохоронці провели понад 90 обшуків на території Київської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської областей за місцем проживання фігурантів виробництва і лабораторій.

Вони вилучили понад 46 кг наркотиків, а також 170 л прекурсорів вартістю близько 25 млн гривень. Крім цього, правоохоронці вилучили 24 тис. доларів, 1 100 євро і 38,6 тис. гривень, банківські картки, мобільні телефони зброю і боєприпаси.

За результатами проведення слідчих дій поліція затримала 19 осіб. Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень.

В цей час на пляж у Франції викинуло 700 кг кокаїну, а в Росії з колонії втік кіт-наркокур'єр.