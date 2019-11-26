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  • Син Кулеби в медикаментозній комі: лікарі розповіли про стан здоров'я постраждалих у ДТП
26 листопада 2019, вівторок, 14:12 15
Політика 2019-11-26T16:15:02+02:00
Українські Новини
Син Кулеби в медикаментозній комі: лікарі розповіли про стан здоров'я постраждалих у ДТП

Син Кулеби в медикаментозній комі: лікарі розповіли про стан здоров'я постраждалих у ДТП

Микола Кулеба, ДТП
Микола Кулеба. Фото: Facebook/Микола Кулеба
Микола Кулеба. Фото: Facebook/Микола Кулеба

Старший син Тимофій уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, який в неділю потрапив в аварію разом з дітьми, знаходиться в медикаментозній комі.

Про це на брифінгу у вівторок сказав головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів, передають Українські Новини.

"Ми не можемо судити про його свідомість, бо ми певні медикаментозні препарати даємо для того, щоб знеболити і це нівелює оцінку свідомості. Ми в першу чергу повинні знеболити і вжити заходів по недопущенню розвитку ускладнень. Це медикаментозна седація, медикаментозна кома, яка необхідна в даній ситуації, це як лікувальний процес", - сказав він.

За словами Семеніва, на даний момент рано судити про наслідки травм як дитячого омбудсмена, так і його сина, проте при правильному лікуванні та реабілітаційному процесі наслідків залишитися не повинно.

При цьому він зазначив, що син Кулеби отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок ДТП.

"Якщо буде проведено адекватне, нормальне лікування, потім реабілітаційний процес необхідний, не повинно залишитися ніяких наслідків. Хоча, ми не можемо судити про віддалені наслідки таких важких травм. Я маю на увазі по синові. За Миколі Кулебе – там не виглядає як якась патологія, яка б віддалено мала наслідки. По синові - ми зараз не можемо чітко сказати, які будуть віддалені наслідки черепно-мозкової травми, зараз ми не можемо сказати", - зазначив лікар.

За словами лікарів, тільки перший етап реабілітації займає від 6 до 8 місяців. В цілому, реабілітація після таких травм проходить в три етапи і може тривати 1-1,5 року.

Раніше, 24 листопада, Кулеба та двоє його синів потрапили в дорожньо-транспортну пригоду в Чабанах Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшного ДТП.Тим часом, поліція відкрила кримінальну справу по ДТП з участю Миколи Кулеби.

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