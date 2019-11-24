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24 ноября 2019, воскресенье, 18:11 524 Обновлено
Происшествия 2019-11-24T18:17:01+02:00
Українські Новини
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП

ДТП, Николай Кулеба, Права ребенка, Владимир Зеленский
Николай Кулеба. Фото: Facebook/Николай Кулеба
Николай Кулеба. Фото: Facebook/Николай Кулеба

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, которого Президент Украины Владимир Зеленский переназначил омбудсменом 1 июня, вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Зеркало недели". 

По его данным, с Николаем Николаевичем были старший сын Тимофей, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей. Других подробностей аварии издание не приводит.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Кулеба пострадал в ДТП в поселке Чабаны Киевской области.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко.

Место аварии. Фото: Facebook/Антон ГеращенкоМесто аварии. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Как сообщали Українські Новини, Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Напомним, по словам Николая Кулебы, каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия

Детский омбудсмен также считал необходимым учет мнений детей при разработке реформ в образовании. Ранее в 2015 году он также высказался за экстренную эвакуацию детей из Донбасса без получения согласия родителей.

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