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24 ноября 2019, воскресенье, 23:51 983
Силовые структуры 2019-11-24T23:51:42+02:00
Українські Новини
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы

Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы

Николай Кулеба, ДТП с пострадавшими

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченный по правам ребенка Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП. Опубликовано также видео страшной аварии.

Также Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП.

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