Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба сообщил, что после ДТП находится в больнице вместе с сыновьями. Об этом он сообщил в своем Facebook. "Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание", — написал он. Он также поблагодарил всех за поддержку. "Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", — отметил Кулеба. Как сообщали Українські Новини, уполномоченный по правам ребенка Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП. Опубликовано также видео страшной аварии. 19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.