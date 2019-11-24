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24 ноября 2019, воскресенье, 21:53 297
Общество 2019-11-24T23:15:11+02:00
Українські Новини
Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП

Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП

Николай Кулеба, ДТП с пострадавшими
Место аварии. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Место аварии. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба сообщил, что после ДТП находится в больнице вместе с сыновьями. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание", — написал он.

Он также поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", — отметил Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченный по правам ребенка Кулеба вместе с сыновьями попал в ДТП. Опубликовано также видео страшной аварии.

19 мая этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

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