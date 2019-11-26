У НБУ розповіли, що введення 5-гривневої монети на інфляцію не вплине

Оновлення банкнотно-монетного ряду не впливає на рівень інфляції.

Про це повідомлялося на прес-брифінгу Національного банку щодо завершення оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні, передають Українські Новини.

Наголошується, що уведені Національним банком в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні, а також банкноти номіналом 1000 гривень не вплине на рівень інфляції, так як це всього лише оптимізація банкнотно-монетного ряду, а не збільшення в обігу тих чи інших банкнот.

У цьому році в рамках оптимізації банкнотно-монетного ряду Національний банк з 1 жовтня вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок і припинив поповнення готівки в обігу монетами номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввів в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

Вказується, що номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 13 номіналів, поки в обігу будуть перебувати монети в 25 копійок.

Ті монети номіналом 25 копійок, які будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг і поступово їх буде ставати все менше.

В НБУ також зазначили, що в кінці кінців номінальний ряд гривні досягне оптимального розміру - 12 номіналів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк має намір ввести монети 5 гривень з 20 грудня 2019 і 10 гривень у 2020 році.

НБУ ввів банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивів з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.