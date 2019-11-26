Продаж квартир на первинному ринку в Києві впав на третину з початку року

Інвестиційна компанія InCo home, яка працює на ринку нерухомості, заявляє, що в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг продажів на первинному ринку житла Києва знизився на 33%, у той час як пропозиція торговельної нерухомості зросла на 6% у Києві

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Починаючи з лютого, ми фіксуємо зменшення обсягів продажів з кожним місяцем. У цьому році продано на 33% менше квадратних метрів порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Останніх кілька років рекордним місяцем за кількістю продажів стає жовтень, в цьому продано понад 8 тис. кв. м. Самим провальним, на жаль, в 2019 році став вересень з цифрою в 2 900 проданих кв. м, і це найгірший показник місяця за останні три роки точно", - цитуються в ньому слова співвласника InCo home Богдана Серотюка.

Згідно з прогнозами компанії, слід очікувати скорочення пропозиції на первинному ринку житла в столиці, однак при цьому збережеться перевищення пропозиції над попитом. На ринок нерухомості, згідно з повідомленням, вплинуть зміни, пов'язані зі сплітом.

Очікується, що реформа змінить ринок інвестування в будівництво, а відповідно перекроїть ринок продажів.

Крім того, InCo home не виключає націоналізації заморожених будівництв, що вже активно просувається, наприклад, Конфедерацією будівельників України та входить до переліку кроків, озвучених в рамках ініціатив щодо вирішення проблем з довгобудами. Зазначається, що тільки 30% покупців нерухомості користуються розстрочкою при купівлі житла.

Раніше Українські Новини писали, як не потрапити на шахраїв при купівлі квартири. Тим часом квартири на вторичному ринку у Києві подорожчали на 9,9% за 9 місяців.