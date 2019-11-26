підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 12:22 15
Нерухомість 2019-11-26T13:30:02+02:00
Українські Новини
Продаж квартир на первинному ринку в Києві впав на третину з початку року

Продаж квартир на первинному ринку в Києві впав на третину з початку року

ринок нерухомості, Новобудови Києва, купівля житла, інвестори
Новобудови. Фото: Dengi.ua
Новобудови. Фото: Dengi.ua

Інвестиційна компанія InCo home, яка працює на ринку нерухомості, заявляє, що в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року обсяг продажів на первинному ринку житла Києва знизився на 33%, у той час як пропозиція торговельної нерухомості зросла на 6% у Києві.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Починаючи з лютого, ми фіксуємо зменшення обсягів продажів з кожним місяцем. У цьому році продано на 33% менше квадратних метрів порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Останніх кілька років рекордним місяцем за кількістю продажів стає жовтень, в цьому продано понад 8 тис. кв. м. Самим провальним, на жаль, в 2019 році став вересень з цифрою в 2 900 проданих кв. м, і це найгірший показник місяця за останні три роки точно", - цитуються в ньому слова співвласника InCo home Богдана Серотюка.

Згідно з прогнозами компанії, слід очікувати скорочення пропозиції на первинному ринку житла в столиці, однак при цьому збережеться перевищення пропозиції над попитом. На ринок нерухомості, згідно з повідомленням, вплинуть зміни, пов'язані зі сплітом.

Очікується, що реформа змінить ринок інвестування в будівництво, а відповідно перекроїть ринок продажів.

Крім того, InCo home не виключає націоналізації заморожених будівництв, що вже активно просувається, наприклад, Конфедерацією будівельників України та входить до переліку кроків, озвучених в рамках ініціатив щодо вирішення проблем з довгобудами. Зазначається, що тільки 30% покупців нерухомості користуються розстрочкою при купівлі житла.

Раніше Українські Новини писали, як не потрапити на шахраїв при купівлі квартири. Тим часом квартири на вторичному ринку у Києві подорожчали на 9,9% за 9 місяців.

Більше новин про: ринок нерухомості Новобудови Києва купівля житла інвестори

Архів
Новини
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії  взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Відновленого судом начальника внутрішнього контролю ДБР Чобітка не пустили на роботу, він звернеться до правоохоронців 13:58
Українці обрали курс на ЄС, - Зеленський відповів Коломойському 13:54
Закон про оборонні закупівлі сприятиме ефективнішому використанню бюджетних коштів, - Льовочкін 13:39
Держборг у жовтні скоротився на 1,4% 13:24
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok