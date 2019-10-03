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03 октября 2019, четверг, 13:14 800
Недвижимость 2019-10-03T13:15:01+03:00
Українські Новини
Квартиры на "вторичке" в Киеве подорожали на 9,9% за 9 месяцев

Квартиры на "вторичке" в Киеве подорожали на 9,9% за 9 месяцев

В сентябре по сравнению с августом предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 1,4% до 11 918 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения увеличился по общей площади на 1%, а в долларовом выражении - уменьшился на 1,6%.

"В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 370 долларов/кв. м, относительно августа средняя цена увеличилась на 1,5%. В национальной валюте – на 0,3% до 34 446 гривен/кв. м (±0,8%)", - говорится в сообщении.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 9,9%, в гривневом – снизилась на 0,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 42%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 19% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 14% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Печерском районе - 15%, в Голосеевском и Дарницком районах – по 14%, в Шевченковском - 13%, в Соломенском – 11%, в Днепровском районе - 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском, Оболонском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 23%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 36% и четырехкомнатные - 9%.

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