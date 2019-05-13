Махинации на рынке недвижимости: как не попасть на мошенников при покупке квартиры

На вторичном рынке продажи недвижимости существует множество видов махинаций и способов мошенничества, в то время как на первичном, который подорожал за последнее время, - их гораздо меньше. Во время первой продажи жилья, главный критерий - это законность стройки.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил риелтор Родион Сороковой.

"В новом доме главные критерии - выбрать надежного застройщика, посмотреть, сколько домов он уже сдал, были ли сданы уже дома в этом ЖК, и тогда можно спокойно и смело покупать", - сообщил риелтор.

При этом, по словам эксперта, на вторичном рынке мошеннических схем гораздо больше.

"На вторичном рынке много схем по наследству: люди купили квартиру, а тут появляется какой-то родственник, который тоже претендует на ее часть. То есть, должен быть акт купли-продажи, нужно, чтобы нотариус дал этот акт. Тогда можно вести дело и общаться, даже если появляется родственник", - рассказал Сороковой.

При этом, по словам эксперта, сделка проходит официально, нотариус все заверяет. И если сделка прошла, но документы не в порядке, то потом очень сложно что-то доказать через суд.

Кроме того, Сороковой рассказал о схеме, когда человек старается быстро продать квартиру, потому что якобы куда-то уезжает и требует оформить все быстрее. В этом случае, по словам риелтора, также стоит задуматься, все ли в порядке с квартирой.

"Бывают случаи, когда это реально так, но если человек предупреждает об этом заранее, в таком случае даже бывают реальные скидки 20-30%. Но если человек говорит об этом в тот же день и торопит ехать к нотариусу оформлять - в таком случае стоит задуматься", - сообщил риелтор.

Также существует схема со стороны покупателей, когда, чтобы меньше платить процент (налог), в контракт вписывают меньшую сумму, а передают большую. Например, вписывают сумму 20 тыс. долларов, а продают за 30 тысяч. Платят налог с 20 тысяч, а потом клиент говорит, что хочет все отменить.

Сороковой рассказал, как избежать подобных ситуаций и обезопасить себя от мошенников.

"На вторичном рынке главное - увидеть документ собственности, извлечение из Единого государственного реестра. Документ, что эта квартира принадлежит тому человеку, которому вы передаете деньги. Если квартира передалась по наследству, нужно проверить у нотариуса, какие есть родственники - и ближайшие, и дальние. Можно позвонить им и нотариально заверить, что они ни на что не претендуют. Если квартиру продают мошенники, они не обращаются к риелтору, им нужен прямой клиент", - рассказал эксперт.

Также могут быть проблемы со счетами оплаты коммуналки, которые должны быть закрыты при покупке. Их также нужно предварительно проверить в ЖЕКе.

"В основном, на мошенников попадаются те, кто на всем экономит", - подытожил риелтор.

Как сообщали Українські Новини, во Львове цены на квартиры выше, чем в Киеве: тенденции на рынке жилья в Украине.

Также эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Киеве до конца года.