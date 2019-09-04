Предложение торговой недвижимости выросло на 6% в Киеве

Международная консалтинговая компания Colliers International констатирует, что с начала года общее предложение торговой недвижимости в Киеве увеличилось на 6%, или на 78,7 тыс. кв. м до 1,393 млрд кв. м в то время, как в Украине отменили ограничения высоты торговых залов в ТРЦ.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В 1 полугодии в столице открылось 2 новых торговых центра - ТЦ Oasis (общая площадь 13 200 кв. м) и ТЦ ТЦ Smart Plaza Оболонь (общая площадь 10 000 кв. м).

Кроме того, в августе открылся ТРЦ River Mall общей площадью 55 500 кв. м.

В январе-июле на рынок Киева вышли такие бренды, как Decathlon, Weill, Claudie Pierlot, Supreme, Inwear Matinique, Balmain, Esprit, Escada.

В то же время компания Baltika Group, которая представляет бренды Monton и Mosaic, закрыла в Украине сеть из 15 магазинов.

Также закрылся единственный магазин Penny Black.

Уровень вакантности торговой недвижимости в 1 полугодии не изменился по сравнению с уровнем вакантности на конец 2018 года и составил 3,8%.

Раньше Українські Новини писали, в 2018 в Киеве незначительно повысилась вакантность в ТРЦ. Также в Киеве началось строительство 2 очереди крупного ТРЦ.