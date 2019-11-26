Станцію "Арсенальна" відкрили після ремонту ескалатора

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Арсенальна" після усунення несправності ескалатора.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станція "Арсенальна" працює в звичайному режимі", - сказано в ньому.

Таким чином, фахівці усунули несправність ескалатора на станції, що дало можливість відкрити її для пасажирів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Київський метрополітен закривав станцію "Арсенальна" на вхід через несправність ескалатора.

Також раніше в київському метро знову виникли проблеми з оплатою проїзду банківської картою.

Нагадаємо, Київрада ввела нові правила користування метрополітеном.