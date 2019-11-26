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26 листопада 2019, вівторок, 11:50 14
Події 2019-11-26T13:15:02+02:00
Українські Новини
Станцію "Арсенальна" відкрили після ремонту ескалатора

Станцію "Арсенальна" відкрили після ремонту ескалатора

Метрополитен, Арсенальна, Закриття станцій метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Арсенальна" після усунення несправності ескалатора.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станція "Арсенальна" працює в звичайному режимі", - сказано в ньому.

Таким чином, фахівці усунули несправність ескалатора на станції, що дало можливість відкрити її для пасажирів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Київський метрополітен закривав станцію "Арсенальна" на вхід через несправність ескалатора.

Також раніше в київському метро знову виникли проблеми з оплатою проїзду банківської картою.

Нагадаємо, Київрада ввела нові правила користування метрополітеном.

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