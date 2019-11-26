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26 ноября 2019, вторник, 11:17 1227
Происшествия 2019-11-26T11:17:19+02:00
Українські Новини
На станции метро "Арсенальная" поломался эскалатор и ее закрыли на вход

На станции метро "Арсенальная" поломался эскалатор и ее закрыли на вход

Арсенальная, Поломка

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Арсенальная" на вход из-за неисправности эскалатора.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход", - сказано в нем.

Специалисты проводят необходимые работы для запуска.

Как сообщали Українськi Новини, 24 ноября Киевский метрополитен намеревался ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в воскресенье из-за футбольного матча "Динамо" - "Мариуполь".

Также ранее в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.

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