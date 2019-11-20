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20 ноября 2019, среда, 12:31 121
Общество 2019-11-20T12:39:05+02:00
Українські Новини
В киевском метро оплатить проезд банковской карточкой невозможно: ведутся работы

В киевском метро оплатить проезд банковской карточкой невозможно: ведутся работы

Банковская карта, Метро, Киевский метрополитен, Жетоны, оплата проезда

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" предупредило пассажиров о технических работах, из-за которых оплата проезда с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"Уважаемые пассажиры! На станциях проводятся технические работы, оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна. Завершение работ планируется в течение часа. Приносим извинения за неудобства и просим воспользоваться альтернативными способами оплаты", - говорится в нем.

В комментариях люди возмущаются из-за большого скопления людей у касс, где продают всего по одному жетону в одни руки.

"Хотя бы начали не по одному жетону в руки продавать, если такой косяк произошел. Очереди километры и некоторым придется стоять в них дважды. Для чего усложнять жизнь людям и кассирам?" - пишет Валентин Дигтренко.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета. Пользователи Facebook сообщали о том, что для входа на некоторые станции метро приходилось стоять в очереди по 10 минут.

Тем временем  переход на электронный билет в киевском транспорте отложили до апреля 2020.

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