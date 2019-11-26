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26 листопада 2019, вівторок, 10:56 15
Верховна Рада і партії 2019-11-26T11:45:02+02:00
Українські Новини
Бужанський дав Рябошапці 2 дні, щоб внести в Раду зняття недоторканності з Порошенка

Бужанський дав Рябошапці 2 дні, щоб внести в Раду зняття недоторканності з Порошенка

Максим Бужанський, Партія
Максим Бужанський
Максим Бужанський

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") дав генеральному прокурору Руслану Рябошапці два дні на внесення у парламент подання на зняття недоторканності з колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Генеральний Прокурор, у Вас є два дні на те, щоб внести до парламенту подання на зняття з Порошенка недоторканності. До вечора четверга. В такому випадку, в п'ятницю регламентний комітет, у вівторок - голосування в залі", - написав Бужанський.

Також депутат попередив, що якщо Рябошапка не зробить цього, - свідомо дасть можливість Порошенку сховатися за політичними акціями протесту, приурочених до нормандської зустрічі.

"Таким чином Ви офіційно підтверджуєте, що граєте з Порошенко в одній команді. Не забувайте, 7 грудня у Вас сто днів з моменту перебування на посаді, Ваші дії у наступні два дні ляжуть в основу кадрових висновків парламенту", - написав Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, Бужанський заступився за Скороход і назвав колег по фракції "глибоко радянськими людьми". Також Рада достроково припинила повноваження Луценка, Бужанський був проти. Тим часом Бужанський заявив, що Гончарук допоміг Порошенку "завести" в Раду В'ятровича.

Більше новин про: Максим Бужанський Партія "Слуга народу" Зняття недоторканності Петро Порошенко Екс-Президент України Руслан Рябошапка

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