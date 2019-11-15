Бужанский вступился за Скороход и назвал коллег по фракции "глубоко советскими людьми"

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал исключение его коллегами Анны Скороход, назвав их "глубоко советскими людьми". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Расстрельные тройки фракции, красиво звучит. Бл**ь, ну вот буквально ж позавчера победили с разгромным счетом прямо в зале парламента сталинизм, ежовщину, бериевщину, где то даже в стиле хорошей хрущевщины вышло. И вдруг, бабах, две сотни глубоко советских людей, на втором десятке двадцать первого века, в едином порыве осуждают агрессивные щупальца отщепенцев, которые тянутся к... Мы не дадим, не позволим, сплотимся, углубим, расширим, запретим!!! Фу, тьфу, я такого и в детстве по телевизору не видел", - написал Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции.

Также Українські Новини писали о том, за что депутата Скороход хотели исключить из фракции "Слуга народа".