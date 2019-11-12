Гончарук помог Порошенко "завести" в Раду Вятровича, - депутат

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук помог бывшему Президенту Украины Петру Порошенко "завести" по партийному списку "Европейской солидарности" в парламент бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом народный депутат сообщил на своем Telegram-канале.

"С интересом наблюдаю неожиданный союз "Слуги народа" и "Европейской солидарности". ЕС нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко, перед которым в списке стоит, стояла вернее, госпожа Бойко. Поэтому Бойко выходит из списка, и.... И каким то невероятным образом оказывается советницей премьер-министра. В связи с этим, у меня всего два вопроса: С какой целью наш ("Слуги народа") Кабинет Министров помогает Порошенко завести Вятровича в парламент? Не дох@я ли у нас порошенковских людей в Кабинете Министров и вокруг него? Для самого Вятровича я на прошлой неделе организовал маленький сюрприз, но об этом через пару дней", - написал он.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

4 ноября Ирина Луценко заявила о намерении досрочно сложить полномочия депутата по состоянию здоровья. "Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она.

Нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Вятрович проходит в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" вместо досрочно сложившей полномочия депутата от партии Ирины Луценко. "Вятрович (проходит в Раду вместо Луценко). Это уже точно", - сказал он.

По словам Гончаренко, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которая согласно списку партии должна была пройти вместо Луценко, написала заявление о выходе из партийного списка и переходит на работу к премьеру Гончаруку. Он не постеснялся взять на работу своим советником человека из лагеря своего оппонента - Петра Порошенко. Порошенко на выборах и после них критикует работу нового президента, за которого проголосовало 73% граждан. А назначенный им премьер трудоустраивает потенциального депутата партии Порошенко, чтоб помочь завести в раду одиозного историка Вятровича.

Как сообщали Українські Новини, ранее Бужанский потребовал привлечь к уголовной ответственности бывшего консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который был уволен из Министерства иностранных дел (МИД) Украины за антисемитизм и неонацизм, а позже восстановлен в должности решением апелляционного суда.