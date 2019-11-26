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26 листопада 2019, вівторок, 10:15 23
Судова влада 2019-11-26T11:15:02+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура повідомила екс-судді райсуду Києва про підозру у справі Майдану

Генпрокуратура повідомила екс-судді райсуду Києва про підозру у справі Майдану

Генпрокуратура, підозра, Суддя, Майдан
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральна прокуратура повідомила колишньому судді одного з районних судів Києва про підозру у можливому неправомірному рішенні про арешт учасників масових протестів в 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"25 листопада 2019 року у кримінальному провадженні від 05.02.2014 повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за фактами незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувались в лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, а також постановленні ним завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протесту запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, судді було повідомлено про підозру у можливому скоєнні злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій; постанові завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Державне бюро розслідувань (ДБР) створило спеціальний підрозділ з розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.

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