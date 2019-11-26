підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
ONLINE
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 листопада 2019, вівторок, 09:33 19
Президент 2019-11-26T09:45:47+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання з затримкою зарплат вчителів і лікарів

Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання з затримкою зарплат вчителів і лікарів

Естонія, Зарплата вчителів, Володимир Зеленський, Президент України, Вчителі, Лікарі, Зарплата, затримка зарплат
Володимир Зеленський. Скріншот: Команда Зеленського/Telegram
Володимир Зеленський. Скріншот: Команда Зеленського/Telegram

Президент України Володимир Зеленський перед вильотом в Естонію, яку відвідає сьогодні з офіційним візитом, доручив Кабінету міністрів пріоритетно і дуже швидко вирішити питання з затримкою виплат зарплат вчителям і лікарям у деяких регіонах України.

Про це він сказав у відеозверненні, записаному на аеродромі перед вильотом і опублікованому в Telegram-каналі "Команда Зеленського".

"Доброго ранку, Україно. Ви знаєте, не для всіх він добрий. Мені сьогодні надіслали дуже багато особистих повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримували заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд, дуже багато роботи, але це найважливіше і найпріоритетніше питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив дуже швидко, позитивно, це питання", - сказав Зеленський.

26 листопада Президент Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонію. Програмою візиту голови держави заплановані переговори з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Хенні Піллуаасом і прем'єр-міністром Юрі Ратасом. Крім того, в Таллінні Президенти України та Естонії візьмуть участь в роботі Цифрового форуму.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти Новосад заявила, що учителів в Україні занадто багато. Тим часом у Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.

Більше новин про: Естонія Зарплата вчителів Володимир Зеленський Президент України Вчителі Лікарі Зарплата затримка зарплат

Архів
Новини
Проект повідомлення про підозру Федині в погрозі вбивством Зеленського ДБР передало в Генпрокуратуру 11:45
Голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу 3 млн гривень 11:41
Лебеді. Фото: Держнс/Facebook
Лебеді вмерзли в лід під Києвом, але їх звільнили рятувальники 11:37
Продаж рубля впав в обмінниках Києва 11:13
Нардеп Василевська ("Слуга народу") проти звільнення парламентом керівництва ДБР 11:11
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok