Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання з затримкою зарплат вчителів і лікарів

Президент України Володимир Зеленський перед вильотом в Естонію, яку відвідає сьогодні з офіційним візитом, доручив Кабінету міністрів пріоритетно і дуже швидко вирішити питання з затримкою виплат зарплат вчителям і лікарям у деяких регіонах України.

Про це він сказав у відеозверненні, записаному на аеродромі перед вильотом і опублікованому в Telegram-каналі "Команда Зеленського".

"Доброго ранку, Україно. Ви знаєте, не для всіх він добрий. Мені сьогодні надіслали дуже багато особистих повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримували заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд, дуже багато роботи, але це найважливіше і найпріоритетніше питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив дуже швидко, позитивно, це питання", - сказав Зеленський.

26 листопада Президент Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонію. Програмою візиту голови держави заплановані переговори з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Хенні Піллуаасом і прем'єр-міністром Юрі Ратасом. Крім того, в Таллінні Президенти України та Естонії візьмуть участь в роботі Цифрового форуму.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти Новосад заявила, що учителів в Україні занадто багато. Тим часом у Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.