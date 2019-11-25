У Кіровоградській області без опалення залишилися 13 тис. жителів

13 тис. людей залишилися без опалення через прорив труб теплопостачання у Світловодську Кіровоградської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, пошкоджені трубопроводи внутрішньобудинкових та дворових мереж централізованого теплопостачання.

Наразі рятувальники усувають прориви на 13 ділянках.

Рятувальники розгорнули 7 пунктів обігріву.

Місцева влада провела нараду для аналізу ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ. А повністю підключене опалення у Волинській, Луганській, Львівській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Сумській і Дніпропетровській областях.

А раніше "Нафтогаз України" заявляв про критичну ситуацію в місті Новий Роздол Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону у місті підприємством "Гарант Енерго М".