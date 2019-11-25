Третина українців вважають, що Рада не допрацює повний термін, - опитування

43,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що Верховна Рада допрацює весь належний строк до листопада 2024 року, 32,9% - що відбудуться дострокові вибори.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 82% опитаних вважають, що зробили правильний вибір на позачергових виборах у парламент, 4,9% - вважають свій вибір неправильним, 13,1% - не змогли відповісти.

66,7% респондентів не знають, хто був обраний депутатом Верховної Ради у їхньому мажоритарному окрузі, 28,9% - знають.

Крім цього, 40,8% опитаних вважають негативним факт відсутності політичного досвіду у більшості депутатів Ради, так як непрофесійні люди не зможуть кваліфіковано вирішувати проблеми країни, 23,9% - вважають цей факт позитивом, так як це забезпечить повне оновлення політики, 25,9% - припускають, що це може бути як позитивом, в разі навчання депутатів та залучення кваліфікованих спеціалістів, так і негативом, у разі, якщо депутати будуть вважати, що все вміють і все знають, 9,4% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурору Рябошапку не довіряє кожен третій українець.

Також 68,2% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 24,3% - не довіряють.

Водночас ЗСУ та волонтерам українці довіряють більше, ніж Зеленському і церкві.