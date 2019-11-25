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25 листопада 2019, понеділок, 17:54 26
Суспільство 2019-11-25T18:02:36+02:00
Українські Новини
Польська студентка назвала українку "нижчою за ієрархією" і "твариною". Її усунули від навчання

Польська студентка назвала українку "нижчою за ієрархією" і "твариною". Її усунули від навчання

Польща, Українці, Українці в Польщі, Образа

Польську студентку, яка публічно вилаялася на українку, відсторонили від навчання в університеті, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на польські ЗМІ.

Як пише Gazeta Wyborcza, скандал почав розгортатися наприкінці минулого тижня, коли студентка Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині виклала в соцмережах відео, де в грубій формі вилаялася на українку, яка, за її словами, їхала з нею в одному поїзді.

У хвилинному відеозверненні, копії якого досі доступні в мережі, дівчина в нецензурній формі скаржиться на жінку, яка їхала з нею в купе і нібито зіпсувала їй поїздку. Студентка називає українку "курвою" і пояснює, зокрема, що та "зайняла її місце в купе".

"Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити", - розповідає авторка відео.

Крім того, студентка називає українку твариною, сміється над її роботою (жінка, за її словами, є прибиральницею) і каже, що українка займає "нижче місце в ієрархії". Відео швидко прикувало до себе увагу польських ЗМІ і користувачів соцмереж, студентку звинуватили у ксенофобії до українців.

Після бурхливої реакції на публікацію дівчина видалила скандальне відео і оприлюднила нове звернення, у якому вибачилася за свої слова.

"Вибачте, я не думала, я просто дурепа", - цитує студентку польське видання Radio Zet.

Водночас на скандал вже відреагували у ВНЗ, де навчається дівчина. У керівництві закладу заявили, що усунули від навчання і порушили дисциплінарне провадження.

"В університеті ніколи не буде місця для расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб по статі, расі, етнічної приналежності, національності, релігії, віку, сексуальної орієнтації", - зазначається в заяві навчального закладу.

Як повідомляли Українські Новини, у Кракові на п'яного українського студента напали з ножем двоє українців. Також українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі. Крім того, у Варшаві кинули коктейль Молотова в квартиру українських будівельників метро.

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