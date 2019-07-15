В Варшаве бросили коктейль Молотова в квартиру украинских строителей метро

13 июля в жилище украинцев, которые строят вторую ветку метро в Варшаве, неизвестные бросили подожженную бутылку с бензином, а также написали в подъезде оскорбительные слова. Об этом сообщает в Facebook польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Украинцы обратились со специальным письмом.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станции метро (...). Мы приехали "за хлебом", и не хотим его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и платит пенсии. Наши жены и сестры тяжело работают уборщицами и сиделками за детьми - благодаря этому многие из Вас имеют возможность работать на более оплачиваемой работе, и повышать стандарты своей жизни", - говорится в письме.

Ругательства на квартире украинцев в Варшаве и письмо пострадавших. Фото: facebook.com/osrodek.monitorowania/

Украинцы рассказали, что не понимают причин, почему их обидели, стены в подъезде обрисовали, а дверь оплевали.

"Наш дом подожгли, мы чувствуем угрозу", - подчеркнули они в письме.

Украинское посольство уже отреагировало на инцидент: дипломаты осуждают нападение на жилище украинских строителей в Варшаве, которые легально трудоустроены на строительстве ветки метрополитена. "Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - говорится в сообщении Посольства Украины в Польше в Facebook.

А тем временем украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году

И Россия опустилась со 2-го на 4-е место по объему частных денежных переводов в Украину.