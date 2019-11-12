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12 ноября 2019, вторник, 17:10 375
Европа 2019-11-12T17:18:48+02:00
Українські Новини
Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в центре Польши

Украинцев нашли мертвыми в холодильнике в центре Польши

Польша, Украина-Польша, Смерть украинца, Украинцы в Польше
Камера, в которой нашли украинцев. Фото: policja.pl
Камера, в которой нашли украинцев. Фото: policja.pl

Районная прокуратура в Раве Мазовецкой заявила о смерти двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет, чьи тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве, сообщает RMF24.

По словам представительницы полиции Агаты Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на складе фруктов. Информация была предоставлена ​​владельцем хранилища, который ранее обнаружил тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Оба украинских гражданина жили на участке, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу. 

Полицейские объяснили, что войти в нее - означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Трупы были вывезены пожарными на улицу и только позже осмотрены врачом, который подтвердил смерть. Затем сотрудники полиции, которые охраняли это место, допросили свидетелей и сообщили посольству Украины. Расследование по этому делу ведется районной прокуратурой в Раве Мазовецкой.

Как сообщали Українські Новини, украинцы заняли первое место по числу полученных видов на жительство в ЕС.

Тем временем Польша хочет построить новые кладбища в Украине, а Украина разрешила Польше эксгумацию.

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