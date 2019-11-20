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  • В Кракове на пьяного украинского студента напали с ножом двое украинцев
20 ноября 2019, среда, 20:17 57
Европа 2019-11-20T20:17:29+02:00
Українські Новини
В Кракове на пьяного украинского студента напали с ножом двое украинцев

В Кракове на пьяного украинского студента напали с ножом двое украинцев

Польша, Украинцы, Украинцы в Польше

В польском Кракове напали с ножом на 20-летнего студента из Украины. Пострадавшего забрали в больницу с ранениями спины и ягодиц. Об этом сообщает RMF24

"Инцидент случился около общежития Краковского политехнического института на улице Станислава Скаржинского. Парень получил серьезные ранения, сейчас он находится в медицинском учреждении", - отмечено в сообщении.

По данным полицейских, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители уже задержали нападавших — ими оказались двое парней 19 и 20 лет, которые также являются гражданами Украины. У обоих задержанных при себе были ножи.

По факту нападения на украинца ведется расследование. 

Как сообщали Українські Новини, Районная прокуратура в Раве Мазовецкой заявила о смерти двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет, чьи тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве.

Напомним, что в элитном доме Варшавы повесился украинец: вдова требует от дома огромную компенсацию.

Ранее в Польше пьяный украинец врезался на автомобиле в дерево и погиб.

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