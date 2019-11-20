В Кракове на пьяного украинского студента напали с ножом двое украинцев

В польском Кракове напали с ножом на 20-летнего студента из Украины. Пострадавшего забрали в больницу с ранениями спины и ягодиц. Об этом сообщает RMF24.

"Инцидент случился около общежития Краковского политехнического института на улице Станислава Скаржинского. Парень получил серьезные ранения, сейчас он находится в медицинском учреждении", - отмечено в сообщении.

По данным полицейских, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители уже задержали нападавших — ими оказались двое парней 19 и 20 лет, которые также являются гражданами Украины. У обоих задержанных при себе были ножи.

По факту нападения на украинца ведется расследование.

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