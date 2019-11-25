підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Сьогодні в Україні розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори
25 листопада 2019, понеділок, 17:25 15
Політика 2019-11-25T17:31:45+02:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори

Сьогодні в Україні розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори

ЦВК, Місцеві вибори
ЦВК
ЦВК

Сьогодні, 25 листопада, в Україні починається процес висунення кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 29 грудня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, повідомляється, що надання документів у територіальні виборчі дільниці для реєстрації кандидатів триватиме до 4 грудня включно.

"Сьогодні, 25 листопада, у відповідності з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 29 грудня 2019, починається процес висунення кандидатів", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК також повідомляють, що надання документів у територіальні виборчі дільниці для реєстрації кандидатів триватимуть до 4 грудня включно.

Наголошується, що близько 22 політичних партій подали в ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає.

Раніше Дубинський заявив, що без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори.

Більше новин про: ЦВК Місцеві вибори

Архів
Новини
Біля НБУ мітингувальники намагалися увірватися в будівлю 18:42
Електроенергія для промисловості подешевшала у зв'язку з діями Кабміну, - "Арселор Міттал Кривий Ріг" 18:36
Суд заарештував нерухомість Івано-Франківського "Центрального ринку", – ЗМІ 18:30
Україна піднялася у рейтингу процвітання на 96 місце 18:29
Україна і МВФ обговорюють, як не допустити повернення націоналізованих банків екс-власникам, - радник Зеленського 18:29
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ 10:39
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві 19:36
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok