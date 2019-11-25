Сьогодні в Україні розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори

Сьогодні, 25 листопада, в Україні починається процес висунення кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 29 грудня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, повідомляється, що надання документів у територіальні виборчі дільниці для реєстрації кандидатів триватиме до 4 грудня включно.

"Сьогодні, 25 листопада, у відповідності з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 29 грудня 2019, починається процес висунення кандидатів", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК також повідомляють, що надання документів у територіальні виборчі дільниці для реєстрації кандидатів триватимуть до 4 грудня включно.

Наголошується, що близько 22 політичних партій подали в ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає.

Раніше Дубинський заявив, що без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори.