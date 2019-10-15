Рейтинг Зеленского падает, а у Бойко и Тимошенко - растет, - опрос КМИС

Рейтинг Президента Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем упал с 73% до 66%, премьер-министра Алексея Гончарука - с 17% до 10%, а рейтинг председателя "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко вырос с 20% до 24%, а председателя политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко – с 19% до 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передают Українські Новини.

При этом рейтинг бывшего Президента Петра Порошенко упал на 1% (с 12% до 11%), председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова снизился на 6% (с 33% до 27%), рейтинг лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука не изменился - 25%.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 9 по 11 октября 2019 года среди 1 200 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера".

А по данным сентябрьского опроса, Зеленскому доверяли 79,4% граждан.