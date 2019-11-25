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25 листопада 2019, понеділок, 16:47 11
Силові структури 2019-11-25T18:30:04+02:00
Українські Новини
Свастика на пам'ятнику єврейському письменнику в центрі Києва: поліція шукає провокаторів

Свастика на пам'ятнику єврейському письменнику в центрі Києва: поліція шукає провокаторів

Расизм, Антисемитизм, Синагога, Вандалізм, Паплюження пам'ятника, євреї
Пам'ятник Шолом-Алейхему зі свастикою. Фото: Моше Реувен Асман/Facebook
Пам'ятник Шолом-Алейхему зі свастикою. Фото: Моше Реувен Асман/Facebook

Невідомі намалювали свастику на пам'ятнику єврейському письменнику Шолом-Алейхему в центрі Києва після того, як Президент Володимир Зеленський заявив про свою впевненість у тому, що в Україні немає антисемітизму.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман, передають Українські Новини.

"Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці", - написав він.

Асман прикріпив до повідомлення фотографії пам'ятника, на якому червоним кольором намальовані свастики. Пам'ятник письменнику знаходиться в центрі Києва поряд з хоральною синагогою Бродського.

Пам'ятник Шолом-Алейхему зі свастикою. Фото: Моше Реувен Асман/FacebookПам'ятник Шолом-Алейхему зі свастикою. Фото: Моше Реувен Асман/Facebook

Як повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Києві, поліція почала розслідувати акт вандалізму щодо пам'ятника Шолом-Алейхема в Києві.

"За фактомподії розпочато кримінальне провадження. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - написано в ньому.

До поліції звернувся співробітник релігійного закладу на вулиці Шота Руставелі з повідомленням про те, що протягом ночі невідомі розмалювали фарбою пам'ятник.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції і задокументувала подію. На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули будівлю і прилеглу територію, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

Слідчий відділ Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням КМІС, найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян. Тим часом Україна і Польща - лідери зі зросту антисемітських настроїв.

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