Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС

В то время как к 2100 году 40% населения Земли будут составлять африканцы, согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюжается к африканцам и ромам, самый низкий - к украинцам, белорусам и россиянам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Результаты опроса указаны по шкале Богардуса, где минимальный показатель 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальный 7 (не пускал бы в Украину). В частности, самые высокие показатели у ромов - 5,41, африканцев - 5,2, румынов - 4,7. Далее идут французы (4,41), немцы (4,31), американцы (4,27) и канадцы (4,27). Самый низкий уровень социальной дистанции у украиноязычных украинцев (2,18), русскоязычных украинцев (2,67), белорусов (3,18), россиян (3,56), поляков (3,99). Показатели евреев составили 4,07, крымских татар - 4,11. КМИС отмечает снижение среднего индекса с 4,20 в 2018 году до 4,01 в 2019 году. Подчеркивается, что положение представителей разных групп не поменялось в списке. Было опрошено 2 035 человек из всех областей Украины (кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 6 по 16 сентября. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Инфографики: КМИС Как сообщали Українськi Новини, в Украине с начала года 2,5 тысячам ромов выдали идентификационные документы. Также в ЕСПЧ украинскую власть признали виновной в погроме ромского лагеря. Тем временем на известную украинскую актрису напали ромы на киевском вокзале.