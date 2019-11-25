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25 листопада 2019, понеділок, 16:18 8
Економіка 2019-11-25T18:45:02+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі знижуються другий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі знижуються другий тиждень поспіль

котирування, WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 15 по 22 листопада знизився на 0,25% або на 0,9 пунктів до 355,88 пунктів, таким чином, індекс знижується другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 356,78 пунктів, в кінці - 355,88 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+4,46%), найбільше падіння - акції компанії Coal Energy (-18,42%).

Компанія Цені останньої угоди,  злоті, 15 листопада Ціна останньої угоди, злоті, 22 листопада Зміна вартості, %
"Кернел" 41,15 40,90 -0,61
"Астарта" 16,00 15,80 -1,25
Coal Energy 0,38 0,31 -18,42
"Мілкіленд" 0,23 --- ---
"Агротон" 3,99 3,76 -5,76
KSG Agro 1,3 --- ---
Sadovaya --- --- ---
"Овостар" 78,50 82,00 +4,46
IMC 14,15 13,80 -2,47
KDM Shipping --- --- ---

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 8 по 15 листопада знизився на 4,6% або на 17,19 пунктів до 356,78 пункту, таким чином індекс почав знижуватися після чотиритижневого зростання.

З 18 по 22 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі впали на 2%, або на 0,22 долара, до 8,82 долара після двотижневого зростання.

Також 18-22 листопада вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) підвищилася на 5,68% до 1,452 фунта стерлінгів за акцію.

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