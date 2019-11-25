Акции МХП после 2-недельного роста упали на 2%

С 18 по 22 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 2%, или на 0,22 доллара, до 8,82 доллара после двухнедельного роста.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 18 по 21 ноября котировки постепенно поднимались с 9,04 доллара до 9,2 доллара, а затем резко снизились 22 ноября до 8,82 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 97,02 доллара.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 14,8% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других участников рынка.

Неделю назад акции МХП перевалили за 9 долларов.