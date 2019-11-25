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  • Акции Ferrexpo продолжили рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,7%
25 ноября 2019, понедельник, 10:37 113
Экономика 2019-11-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo продолжили рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,7%

Акции Ferrexpo продолжили рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,7%

Ferrexpo, биржевые которивки, Константин Жеваго, Акции компаний

18-22 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 5,68% до 1,452 фунта стерлингов за акцию.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

18 ноября стоимость акций повысилась до 1,374 фунта, 19 ноября повысилась до 1,423 фунта.

20 ноября стоимость акций снизилась до 1,413 фунта, 21 ноября повысились до 1,415 фунта.

22 ноября стоимость акций повысилась до 1,452 фунта.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українські Новини, Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 11-15 ноября акции Ferrexpo подорожали на 3,5% до 1,34 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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