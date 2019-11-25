Аварії танкера біля Одеси: поліція почала розслідування

Співробітники Національної поліції в понеділок почали розслідувати аварію іноземного танкера "Делфі" біля Одеси 22 листопада.

Про це повідомив відділ комунікації Нацполиции в Одеській області, передають Українські Новини.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Слідство за фактом порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту триває.

Танкер "Делфі" (прапор Молдова) сів на мілину 22 листопада біля берегів Одеси.

Як повідомляли Українські Новини, екологічні служби через шторм не можуть приступити до ліквідації витоку паливно-мастильних матеріалів в місці аварії танкера "Delfi" поблизу Одеси. Зокрема, обстежують корпус судна з залученням водолазів. Якщо буде можливість відновити плавучість танкера, то пробоїни закриють, а воду відкачають.

Капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо.