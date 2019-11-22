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22 ноября 2019, пятница, 11:42 614
Общество 2019-11-22T11:42:44+02:00
Українські Новини
Экипаж аварийного молдавского танкера отказался эвакуироваться

Экипаж аварийного молдавского танкера отказался эвакуироваться

Танкер, Корабль, Бедствие
Танкер, терпящий бедствие. Фото: Думская
Танкер, терпящий бедствие. Фото: Думская

Капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Об этом сообщает "Думская".

И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов сообщил, что экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно "серое".

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.

По словам и.о. начальника администрации Одесского порта, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: "Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции".

По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого.

"Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже", — добавил Кирилл Сухой.

По его словам, к спасательной операции пытаются подключить пограничный вертолет, поскольку у ГСЧС своих вертолетов нет.

Как сообщали Українські Новини, под Одессой из-за шторма и ветра терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море.

Также ранее под Одессой буксир попал в шторм и потерпел бедствие.

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