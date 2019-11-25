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25 листопада 2019, понеділок, 14:38 8
Силові структури 2019-11-25T16:00:03+02:00
Українські Новини
Бойовики поранили жінку в Мар'їнці: вона йшла містом з трирічною дитиною

Бойовики поранили жінку в Мар'їнці: вона йшла містом з трирічною дитиною

Донбас, Бойовики, Мар'їнка, Поранення мирних жителів
Куля потрапила в плече. Фото: Facebook/ОНС
Куля потрапила в плече. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики поранили цивільну особа у Мар'їнці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, близько 12:00, в місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї була поранена цивільна особа", - написано в ньому.

Повідомляється, що жінка пересувалася містом зі своєю трирічною дитиною. Противник здійснив кілька пострілів, внаслідок чого куля потрапила постраждалій в грудну клітку і плече зліва.

Військовослужбовці Об'єднаних сил надали їй необхідну першу допомогу. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний.

Фото: Facebook/ООСФото: Facebook/ООС

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.

Також бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 6 українських військових поранені.

Раніше російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем.

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