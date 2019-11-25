Бойовики поранили жінку в Мар'їнці: вона йшла містом з трирічною дитиною

Бойовики поранили цивільну особа у Мар'їнці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



"Сьогодні, близько 12:00, в місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї була поранена цивільна особа", - написано в ньому.



Повідомляється, що жінка пересувалася містом зі своєю трирічною дитиною. Противник здійснив кілька пострілів, внаслідок чого куля потрапила постраждалій в грудну клітку і плече зліва.



Військовослужбовці Об'єднаних сил надали їй необхідну першу допомогу. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний.

Фото: Facebook/ООС

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.



Також бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 6 українських військових поранені.



Раніше російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем.