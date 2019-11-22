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  • На Донбассе погиб 24-летний командир батареи, еще один военный ранен
22 ноября 2019, пятница, 19:31 41
Политика 2019-11-22T19:34:04+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб 24-летний командир батареи, еще один военный ранен

На Донбассе погиб 24-летний командир батареи, еще один военный ранен

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, смерть военного, Потери в зоне ООС
Погибший на Донбассе Богдан Шацкий. Фото: Фейсбук/15 артиллерийский полк
Погибший на Донбассе Богдан Шацкий. Фото: Фейсбук/15 артиллерийский полк

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, Новгородского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил возле Талаковки, Невельского и Тарамчука.

В результате обстрелов ранения получил 1 украинский военный, еще 1 военнослужащий погиб во время ДТП.

Как сообщается на странице 15 реактивного артиллерийского полка, погиб командир батареи, старший лейтенант, 24-летний Богдан Шацкий.

Как сообщали Українськi Новини, в зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери.

Также боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 6 украинских военных ранены.

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