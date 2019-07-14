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14 июля 2019, воскресенье, 19:33 1315
Происшествия 2019-07-14T19:36:49+03:00
Українські Новини
Российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю

Российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю

Житель Донецка. Фото: штаб ООС
Житель Донецка. Фото: штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил (ООС) заявляет, что российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю к украинским позициям.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года, после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в нем.

Отмечается, что гражданское лицо не пострадало и в настоящее время допущено к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.

Штаб ООС заявляет, что это очередное доказательство того, что российские военные не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. 

13 июля боевики 15 раз обстреляли позиции ООС, 2 военнослужащих ранены.

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