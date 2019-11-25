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25 листопада 2019, понеділок, 11:49 7
Кабмін 2019-11-25T13:00:02+02:00
Українські Новини
Дубілет розповів про "безглуздий документообіг в природі" і про дивні ритуали у відділі кадрів

Дубілет розповів про "безглуздий документообіг в природі" і про дивні ритуали у відділі кадрів

електронні декларації, податкова служба, Кабінет Міністрів, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

За словами міністра Дмитра Дубілета, який пропонував ввести електронні довіреності, Кабінет Міністрів досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову службу, тому виникає "безглуздий документообіг".

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на своїй сторінки в Facebook.

"В 2014 році в Україні був прийнятий закон про очищення влади. Згідно з ним, кожен, хто влаштовувався на державну службу, повинен пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову із проханням їх перевірити", - зазначив Дубілет.

Він заявив, що в 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. Ось тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову.

"І ось уже кілька років у всіх державних органах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і надсилає офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає. І так щоразу. Ось такий безглуздий документообіг в природі. Звичайно, зараз постараємося швидко це змінити", - підкреслив Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет планує впорядкувати роботу урядових call-центрів, а також скасувати медичні довідки.

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