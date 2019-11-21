Кабмин хочет ввести электронные доверенности

Кабинет Министров инициирует введение электронных доверенностей.

Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы планируем запустить для граждан крутезную штуку - электронные доверенности. Надо только изменить пару строк в законах и подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", - написал он.

Дубилет подчеркнул, что электронные доверенности на первом этапе будут только в дополнение к бумажным.

Целесообразность введения электронных доверенностей он объясняет возможностью быстрой пересылки документа по почте или с помощью мессенджера в случае срочности.

При этом, по словам министра, для данного нововведения у нотариусов есть все необходимое.

"Для внедрения этого решения уже все есть! У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы", - отметил он.

Дубилет подчеркнул, что соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение в Верховную Раду в ближайшие недели, а электронные доверенности заработают на следующий после вступления закона в силу день.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.

Ранее Кабмин бъявил о начале искоренения "бумажных процессов".